Rewari News: सफाई व्यवस्था चरमराई, शहर में जगह-जगह कूड़े के ढेर

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कुंज गली निवासी एकता ने कहा कि हड़ताल के कारण कई दिनों से सफाई व्यवस्था प्रभावित है। जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और दुर्गंध से लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन को जल्द समाधान निकालना चाहिए।बलभद्र सराय निवासी दुकानदार रमेश ने बताया कि बाजार में कूड़ा जमा होने से दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।भाड़ावास गेट निवासी कपिल ने कहा कि सफाई व्यवस्था सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी है। नगर परिषद को हड़ताल के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए।बारा हजारी निवासी ममता ने कहा कि घरों से निकलने वाला कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठ रहा है। नगर परिषद को कर्मचारियों से बातचीत कर समस्या का जल्द समाधान करना चाहिए।मशाल जुलूस निकाल जताया रोष:इस बीच सोमवार शाम सात बजे सफाई कर्मचारियों ने अग्रसेन चौक से आंबेडकर चौक तक मशाल जुलूस निकाला। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में रोष जताया। रेवाड़ी इकाई प्रधान शिवा गंगाहेड़ी ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। वहीं, उनके समर्थन में कांग्रेस के शहरी जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार और ग्रामीण जिलाध्यक्ष सुभाष छावड़ी भी शामिल हुए।वर्जन:सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का असर कूड़ा उठान व्यवस्था पर पड़ा है। डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने वाले कुछ कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। शहर के कूड़ा संग्रहण केंद्रों से प्रतिदिन 70 से 80 टन कूड़ा उठाया जा रहा है। वर्तमान में करीब 50 प्रतिशत कूड़ा उठ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को चौक-चौराहों पर भी भेजा जा रहा है, ताकि लोग उनमें कूड़ा डाल सकें।अरुण नांदल, ईओ, नगर परिषद रेवाड़ी