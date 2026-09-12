Rewari News: रुचिका ने यूजीसी नेट की परीक्षा की उत्तीर्ण
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 12 Sep 2026 12:06 AM IST
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कुंड। मनेठी निवासी रुचिका ने फिजिक्स में यूजीसी नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 128वीं रैंक हासिल की है। रुचिका की सफलता पर क्षेत्र के लोगों और ग्रामीणों ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मेहनत, निष्ठा और लगन के बल पर विद्यार्थी मंजिल हासिल कर सकते हैं। रुचिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया। उन्होंने कहा कि माता-पिता ने हमेशा उनका मनोबल बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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