Rewari News: मांगपत्र और आयोजन की व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल

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रमेश ठेकेदार ने कहा कि समाज से जुड़े बड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा और सभी प्रतिनिधियों की सहमति जरूरी है। उन्होंने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन पंडाल में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं था। प्रवेश के दौरान भी लोगों को परेशानी हुई।उन्होंने कहा कि सांग सम्राट एवं लोक कवि मास्टर नेकीराम के नाम पर साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने की मांग पहले प्रस्तावित थी, लेकिन अंतिम समय में इसे मांगपत्र से हटा दिया गया। इससे समाज में रोष है। उन्होंने कहा कि मास्टर नेकीराम का हरियाणा की लोक संस्कृति और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।रमेश ठेकेदार ने बताया कि समाज के लोग जल्द मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर मास्टर नेकीराम के नाम पर साहित्यिक पुरस्कार शुरू करने की मांग रखेंगे।