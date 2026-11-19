विज्ञापन

रेवाड़ी। ततारपुर इस्तमुरार स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए पांच दिवसीय किशोरी स्वास्थ्य, कौशल एवं आत्मनिर्भरता कार्यशाला आयोजित की गई है। इसमें 50 छात्राएं भाग ले रही हैं। कार्यशाला के पहले दिन डॉ. रवीना यादव ने छात्राओं को किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन, एनीमिया जांच, डब्ल्यूआईएफएस कार्यक्रम, स्थानीय बाजरा और हरी सब्जियों से संतुलित आहार और मैत्री क्लीनिक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्राओं ने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछे, जिनका उन्होंने सहज तरीके से जवाब दिया। संवाद