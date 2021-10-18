Rewari News: आरटीए की टीम हाईवे पर रात में करेगी ओवरलोड वाहनों की धरपकड़
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 20 Nov 2026 12:10 AM IST
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रेवाड़ी। जिले की सड़कों और हाईवे पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने निगरानी अभियान तेज कर दिया है। अब केवल दिन में ही नहीं, बल्कि रात के समय भी विभाग की टीमें प्रमुख मार्गों पर सक्रिय रहकर वाहनों की जांच कर रही हैं।
ओवरलोडिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग ने नवंबर माह में अब तक करीब 80 लाख रुपये के चालान किए हैं। मंगलवार रात को भी हाईवे पर कार्रवाई करते हुए चार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया और उनके 2 लाख 80 हजार रुपये के चालान किए गए।
दरअसल, ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
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ऐसे वाहनों को नियंत्रित करना परिवहन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है। कई बार व्यावसायिक वाहनों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भी क्षमता से अधिक सामान भरकर सड़कों पर लाया जाता है। इसे देखते हुए आरटीए ने दिन और रात के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं, ताकि कार्रवाई लगातार जारी रह सके।
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ओवरलोडिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग ने नवंबर माह में अब तक करीब 80 लाख रुपये के चालान किए हैं। मंगलवार रात को भी हाईवे पर कार्रवाई करते हुए चार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया और उनके 2 लाख 80 हजार रुपये के चालान किए गए।
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दरअसल, ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।
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ऐसे वाहनों को नियंत्रित करना परिवहन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है। कई बार व्यावसायिक वाहनों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भी क्षमता से अधिक सामान भरकर सड़कों पर लाया जाता है। इसे देखते हुए आरटीए ने दिन और रात के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं, ताकि कार्रवाई लगातार जारी रह सके।