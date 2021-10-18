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ओवरलोडिंग के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विभाग ने नवंबर माह में अब तक करीब 80 लाख रुपये के चालान किए हैं। मंगलवार रात को भी हाईवे पर कार्रवाई करते हुए चार ओवरलोड ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पकड़ा गया और उनके 2 लाख 80 हजार रुपये के चालान किए गए।दरअसल, ओवरलोड वाहन सड़क सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनते हैं। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहनों से सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।ऐसे वाहनों को नियंत्रित करना परिवहन विभाग के लिए भी चुनौतीपूर्ण रहता है। कई बार व्यावसायिक वाहनों के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भी क्षमता से अधिक सामान भरकर सड़कों पर लाया जाता है। इसे देखते हुए आरटीए ने दिन और रात के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं, ताकि कार्रवाई लगातार जारी रह सके।