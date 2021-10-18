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यूनिट सचिव संदीप और सब यूनिट प्रधान पवन सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा पाल्हावास सब यूनिट कार्यकारिणी के सदस्यों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भी बैठक में भाग लिया।इस बैठक के दौरान पाल्हावास सब यूनिट की नई कार्यकारिणी में पवन को प्रधान, योगेश को सचिव, संदीप को सहसचिव, रविंद्र को उपप्रधान और अशोक कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया।वहीं जसवंत को उपकोषाध्यक्ष, पवन को संगठनकर्ता और भूदेव को प्रेस सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। नई कार्यकारिणी के प्रधान पवन ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, उसका वह जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। कर्मचारियों के हित में आवाज उठाएंगे। संवाद