Rewari News: इतिहास में कॅरिअर और शोध के अवसरों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 27 Aug 2026 11:58 PM IST
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रेवाड़ी। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में विद्यार्थियों के लिए दीक्षारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभागाध्यक्ष डॉ. सतीश कुमार ने विद्यार्थियों को शैक्षणिक अवसरों की जानकारी दी और उन्हें बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया।
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बलकार सिंह ने इतिहास विषय के महत्व, विभिन्न आयामों और कॅरिअर एवं शोध के अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से इतिहास के अध्ययन में रुचि विकसित करने और निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया।
डॉ. बीरेंद्र सिंह, डॉ. कमलेश नरवाना और डॉ. अविनाश आर्य ने विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने युवा रेडक्रॉस और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों तथा मेंटर-मेंटी कार्यक्रम के बारे में बताया। विद्यार्थियों को छात्रावास और पुस्तकालय का भ्रमण भी करवाया गया।
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शिक्षकों ने विद्यार्थियों को रैगिंग के खिलाफ जागरूक करते हुए किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। साथ ही नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षण, शोध, पुरातत्व, संग्रहालय, सिविल सेवाओं और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास विषय से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी दी।
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असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. बलकार सिंह ने इतिहास विषय के महत्व, विभिन्न आयामों और कॅरिअर एवं शोध के अवसरों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों से इतिहास के अध्ययन में रुचि विकसित करने और निरंतर मेहनत करने का आह्वान किया।
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डॉ. बीरेंद्र सिंह, डॉ. कमलेश नरवाना और डॉ. अविनाश आर्य ने विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने युवा रेडक्रॉस और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों तथा मेंटर-मेंटी कार्यक्रम के बारे में बताया। विद्यार्थियों को छात्रावास और पुस्तकालय का भ्रमण भी करवाया गया।
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शिक्षकों ने विद्यार्थियों को रैगिंग के खिलाफ जागरूक करते हुए किसी भी घटना की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। साथ ही नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
कार्यक्रम में शिक्षकों ने शिक्षण, शोध, पुरातत्व, संग्रहालय, सिविल सेवाओं और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास विषय से जुड़ी संभावनाओं की जानकारी दी।