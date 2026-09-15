Rewari News: निबंध लेखन स्पर्धा में पूजा प्रथम

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रेवाड़ी। राजकीय महिला महाविद्यालय गुरावड़ा में मंगलवार को निर्वाचन कार्यालय की ओर से युवा भागीदारी एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई। इसमें पूजा ने प्रथम, लक्ष्मी ने द्वितीय और भावना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुशील छत्र ने कहा कि युवा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण शक्ति हैं। विद्यार्थियों को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। कार्यक्रम प्रभारी रजनी के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता हुई। निबंधों का मूल्यांकन डॉ. दीप्ति यादव और भारती यादव ने किया।