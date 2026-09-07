फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Police personnel carried out a cleanliness drive at police lines, police stations, and outposts through voluntary labor.

Rewari News: पुलिस लाइन, थानों और चौकियों में श्रमदान कर पुलिसकर्मियों ने की सफाई

Mon, 07 Sep 2026 11:25 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:25 PM IST
विज्ञापन
Police personnel carried out a cleanliness drive at police lines, police stations, and outposts through voluntary labor.
सफाई करते पुलिस कर्मचारी। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। पुलिस की ओर से सोमवार को स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले के सभी थानों, चौकियों और पुलिस लाइन परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों ने श्रमदान कर सफाई की। अभियान में महिला पुलिसकर्मियों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।
विज्ञापन

पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन के मैदान, पार्क और थाना-चौकी परिसरों में सफाई की। जगह-जगह पड़े कूड़े-कचरे को एकत्रित किया। सभी थाना प्रभारियों और कर्मचारियों ने अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया।
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। श्रमदान स्वेच्छा से किया जाने वाला कार्य है, जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। स्वच्छ वातावरण का सीधा प्रभाव व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अपने आसपास सफाई रखने की आदत विकसित करनी चाहिए। श्रमदान लोगों को स्वच्छ एवं हरित वातावरण के प्रति जागरूक करता है। इसमें समाजसेवा, पौधरोपण और आसपास के वातावरण की सफाई जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed