Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Pneumonia Day observed at the Civil Hospital; awareness raised under the 'Saans' (Breathe) campaign.

Rewari News: नागरिक अस्पताल में मनाया निमोनिया दिवस, सांस अभियान के तहत किया जागरूक

Thu, 12 Nov 2026 10:18 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 12 Nov 2026 10:18 PM IST
विज्ञापन
Pneumonia Day observed at the Civil Hospital; awareness raised under the 'Saans' (Breathe) campaign.
रेवाड़ी। विश्व निमोनिया दिवस पर नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस अभियान के तहत मरीजों और उनके साथ आए लोगों को निमोनिया के लक्षण, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक किया गया। नोडल अधिकारी एवं डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. भंवर सिंह और डॉ. सुरेंद्र महलावत ने लोगों को बीमारी से बचाव की जानकारी दी।
विज्ञापन

डॉक्टरों ने बताया कि निमोनिया फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। इसकी चपेट में आने पर खांसी, बुखार, ठंड लगना और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
विज्ञापन

बच्चों में तेज सांस चलना, छाती का धंसना, दूध या भोजन पीने में परेशानी और असामान्य सुस्ती जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि निमोनिया के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

समय पर जांच और उपचार मिलने से बीमारी की गंभीरता को कम किया जा सकता है। बचाव के लिए बच्चों का निर्धारित समय पर टीकाकरण करवाना, हाथों की नियमित सफाई रखना, पौष्टिक भोजन लेना और घर के आसपास स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है।

डॉक्टरों ने लोगों से अपील की कि खांसी, बुखार या सांस संबंधी परेशानी होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। सांस अभियान का उद्देश्य लोगों को श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed