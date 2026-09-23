Rewari News: शहीद कैलाश चंद को लोगों ने दी श्रद्धांजलि

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पुण्यतिथि के अवसर पर इंस्पेक्टर सूरत सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ की टीम शहीद के पैतृक निवास पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान टीम ने शहीद की धर्मपत्नी कौशल्या देवी को सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस और देश के प्रति समर्पण को नमन किया गया।शहीद के पुत्र एवं पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह ने सीआरपीएफ टीम सहित सभी उपस्थित लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कैलाश चंद यादव की शहादत परिवार के साथ पूरे गांव और क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को सदैव याद रखना चाहिए।इस अवसर पर कैप्टन राजेंद्र सिंह, सहदेव यादव, सरपंच नरेंद्र कुमार, नरेश सैनी, अजीत चेयरमैन, किशोर सिंह, अशोक सिंह, रघुबीर यादव, मास्टर खिल्लू राम, राकेश यादव, देवेंद्र यादव, जोगेंद्र सोनी सहित अनेक ग्रामीण एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।