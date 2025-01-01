Rewari News: बेटी के लेफ्टिनेंट बनने पर लगाया भंडारा
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:10 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:10 AM IST
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धारूहेड़ा। गांव राजपुरा की बेटी नितिन कुमारी के लेफ्टिनेंट बनने की खुशी में परिवार की ओर से मंगलवार को गांव के मंदिर में भंडारे का आयोजन किया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि नितिन कुमारी की इस उपलब्धि से गांव में भी खुशी का माहौल है। बेटी की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय है और इसी खुशी को ग्रामीणों के साथ साझा करने के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है।
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