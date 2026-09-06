फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Opposition leaders detained ahead of CM Saini's Rewari visit; Congress raises questions

सीएम सैनी के रेवाड़ी दौरे से पहले विपक्षी नेता डिटेन: कांग्रेस ने उठाए सवाल, पुलिस पर लोकतंत्र के हनन का आरोप

Sun, 06 Sep 2026 10:59 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sun, 06 Sep 2026 10:59 AM IST
सार

रेवाड़ी ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी की ओर से भी दावा किया गया कि उन्हें पुलिस ने रात से ही डिटेन कर रखा है। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया कि लोकतंत्र में आवाज उठाना क्या अब अपराध है।

विज्ञापन
Opposition leaders detained ahead of CM Saini's Rewari visit; Congress raises questions
पुलिस प्रशासन ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की - फोटो : संवाद

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के रविवार को रेवाड़ी दौरे से पहले पुलिस प्रशासन ने विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई की। एनएसयूआई  छात्र नेता रवि मसीत समेत कांग्रेस नेताओं को डिटेन किया गया। नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया।

विज्ञापन


रवि मसीत ने कहा कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि हमें हाउस अरेस्ट करके कदमों को रोका जा सकता है, लेकिन आवाज को नहीं। विद्यार्थियों, युवाओं और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार के सामने जनता की समस्याएं रखना और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना नागरिक का अधिकार है।
विज्ञापन


वहीं, कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि मुख्यमंत्री के रेवाड़ी आगमन से पहले तड़के उन्हें उनके निवास से पुलिस ने डिटेन कर लिया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और गैरकानूनी बताया। रेवाड़ी ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुभाष छावड़ी की ओर से भी दावा किया गया कि उन्हें पुलिस ने रात से ही डिटेन कर रखा है। कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया कि लोकतंत्र में आवाज उठाना क्या अब अपराध है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को कांग्रेस की आवाज से डरने के बजाय जनता की समस्याओं का जवाब देना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed