Rewari News: बसों में तकनीकी खराबी के कारण रूट के घटाए गए फेरे

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रेवाड़ी डिपो से करीब 125 निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन होता है। बसों की संख्या कम होने के बावजूद अभी तक बेड़े में नई बसें शामिल नहीं की गई हैं। इसका असर खासकर व्यस्त रूटों पर देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़ रूट पर रोजाना चार, पटौदी पर चार, झज्जर पर दो और कोटकासिम रूट पर दो चक्कर कम किए गए हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर रूट पर भी रोजाना दो चक्कर घटाए गए हैं।चक्कर कम होने से यात्रियों को बस स्टैंड और विभिन्न स्टॉपेज पर अधिक समय तक बस का इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार एक ही बस में अधिक यात्रियों के सवार होने से ओवरलोडिंग जैसी स्थिति भी बन रही है। उमस भरे मौसम में यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।कोसली को सब-डिपो का दर्जा मिलने के बाद यहां 30 नई बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं पहुंची है। दूसरी ओर रेवाड़ी में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बस सेवा भी यात्रियों के इंतजार को खत्म नहीं कर सकी है। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के दावों के बीच नई बसों की कमी और पुराने बेड़े की तकनीकी खराबी से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।वर्जनजैसे ही बसें फिट होकर आएंगी, प्रभावित रूटों पर चक्करों की संख्या दोबारा बहाल कर दी जाएगी। नई बसों के आवंटन को लेकर पत्राचार किया गया है।- निरंजन शर्मा, महाप्रबंधक, रोडवेज रेवाड़ी।