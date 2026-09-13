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Rewari News: बसों में तकनीकी खराबी के कारण रूट के घटाए गए फेरे

Sun, 13 Sep 2026 11:05 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sun, 13 Sep 2026 11:05 PM IST
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Number of trips on the route reduced due to technical faults in buses.
रेवाड़ी बस स्टैंड। संवाद
रेवाड़ी। तकनीकी खराबी के कारण डिपो की 15 बसें अगस्त से वर्कशॉप में खड़ी हैं। इनमें कई बसें ऐसी हैं, जो पिछले एक माह से सड़क पर नहीं उतरी हैं। बसों की कमी के चलते रोडवेज प्रबंधन ने पिछले एक माह में विभिन्न महत्वपूर्ण रूटों के चक्कर कम कर दिए गए हैं।
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रेवाड़ी डिपो से करीब 125 निर्धारित रूटों पर बसों का संचालन होता है। बसों की संख्या कम होने के बावजूद अभी तक बेड़े में नई बसें शामिल नहीं की गई हैं। इसका असर खासकर व्यस्त रूटों पर देखने को मिल रहा है। महेंद्रगढ़ रूट पर रोजाना चार, पटौदी पर चार, झज्जर पर दो और कोटकासिम रूट पर दो चक्कर कम किए गए हैं। वहीं राजस्थान के जयपुर रूट पर भी रोजाना दो चक्कर घटाए गए हैं।
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चक्कर कम होने से यात्रियों को बस स्टैंड और विभिन्न स्टॉपेज पर अधिक समय तक बस का इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार एक ही बस में अधिक यात्रियों के सवार होने से ओवरलोडिंग जैसी स्थिति भी बन रही है। उमस भरे मौसम में यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है।
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कोसली को सब-डिपो का दर्जा मिलने के बाद यहां 30 नई बसें उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी बस नहीं पहुंची है। दूसरी ओर रेवाड़ी में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक बस सेवा भी यात्रियों के इंतजार को खत्म नहीं कर सकी है। सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के दावों के बीच नई बसों की कमी और पुराने बेड़े की तकनीकी खराबी से यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।

वर्जन
जैसे ही बसें फिट होकर आएंगी, प्रभावित रूटों पर चक्करों की संख्या दोबारा बहाल कर दी जाएगी। नई बसों के आवंटन को लेकर पत्राचार किया गया है।- निरंजन शर्मा, महाप्रबंधक, रोडवेज रेवाड़ी।
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