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Rewari News: किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र नहीं लिया वापस

Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 03 Sep 2026 11:59 PM IST
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No candidate withdrew their nomination paper
रेवाड़ी। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। फाइनल सूची के बाद 6 पदों के लिए 15 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आगामी 11 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है।
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वीरवार को नामांकन वापसी के दिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। जिसके चलते 15 प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं और 6 पदों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
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प्रधान पद के लिए प्रेमपाल सिंह, सौरभ राव और विश्वामित्र मैदान में डटे हैं। उप प्रधान पद (सामान्य) के लिए अरुण यादव, भूपेंद्र व भूपेंद्र शर्मा तो उप प्रधान (महिला) आरक्षित पद के लिए भागेश और कल्याणी अपनी किस्मत आजमा रही हैं।
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सचिव पद के लिए मुकेश रंगा व विशाल यादव आमने-सामने की टक्कर में है, तो सह सचिव पद पर भी मीनाक्षी और नीरू यादव आमने-सामने मैदान में डटे हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए महेश, पार्थ सिंह और सन्नी का मुकाबला है।
जिला चुनाव निर्वाचन अधिकारी टीम के सदस्यों सतीश डागर, अश्विनी कुमार तिवारी, शमशेर सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह, नरेश यादव व रमेश यादव ने बताया कि 11 सितंबर को सुबह 8 से 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा।


इस बार तीन बूथ बनाए जाएंगे:
इस बार तीन बूथ बनाए जाएंगे। एक बूथ पर मत संख्या एक से लेकर 725 तक, दूसरे बूथ पर 726 से लेकर 1450 तक तथा तीसरे बूथ पर 1451 से लेकर 2183 मतदाता क्रमांक तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव के समय मोबाइल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। निर्वाचन अधिकारी टीम ने प्रत्याशी एवं उनके समर्थकों से शांतिपूर्वक मतदान कराए जाने की अपील की है। वीरवार को प्रत्याशियों ने वकीलों के चेंबर एवं सीटों पर जाकर अपने पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रार्थना की। 6 पदों के लिए 6 ईवीएम मशीन लगाई जाएगी इसके लिए जिला निर्वाचन आयोग ने 18 मशीन दिए जाने का आदेश जारी किया हुआ है। एक प्रत्याशी 6 मशीनों पर बटन दबाकर छह पदों के लिए अलग-अलग प्रत्याशियों का चुनाव करेगा।
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