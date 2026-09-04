Rewari News: रोडवेज बस से कुचल कर घायल छात्रा की पीजीआई रोहत में मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रेवाड़ी डिपो की रोडवेज बस ने गांव गुजरवास में रात ठहराव किया था। वीरवार की सुबह चालक अशोक कुमार और परिचालक रविंद्र बस लेकर रेवाड़ी आ रहे थे। खेड़ी गांव में बस अड्डे के पास बस पर सवार होते समय बस चलने से मधु गिर गई थी और उसके दोनों पैरों पर बस का अगला पहिया चढ़कर गया था। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई थी।हादसे के बाद चालक अशोक कुमार बस छोड़कर बाजरे के खेत में छिप गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने खेत से बाहर निकालकर उसकी पिटाई की थी और सड़क पर जाम लगा दिया था। सूचना मिलने पर कोसली पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला था।मधु को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होने पर उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां वीरवार की देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार छात्रा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी और कोचिंग के लिए रेवाड़ी आती थी।हादसे ने छीन लीं खुशियांछात्रा मधु के पिता गंगाराम ने बताया कि मधु ने 10वीं कक्षा पास करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। बेटी का सपना था कि वह सरकारी नौकरी हासिल कर परिवार की माली हालत सुधारना था। मधु अपने भविष्य को लेकर काफी उत्साहित थी और लगातार मेहनत कर रही थी। गंगाराम ने भावुक होकर कहा कि बेटी के साथ परिवार की उम्मीदें भी जुड़ी थीं लेकिन अब मधु के साथ उसके सरकारी नौकरी हासिल करने और परिवार की स्थिति सुधारने के सपने भी चकनाचूर हो गए हैं।मार्च 2027 में चालक को होना है सेवानिवृत्तबस चालक अशोक कुमार की मार्च 2027 में सेवानिवृत्ति होनी है। जांच अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की जांच जारी है और आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।