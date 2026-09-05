Rewari News: 91 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने करवाया पंजीकरण

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रेवाड़ी। रेवाड़ी मैराथन के लिए 91 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। इनमें 52745 पुरुष और 39093 महिला प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। वहीं, शनिवार शाम के समय हरियाणा आउटरीच कार्यक्रम के विशेष अधिकारी पंकज नैन ने डीसी अभिषेक मीणा और एसपी हेमेंद्र मीणा के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। हरियाणा आउटरीच कार्यक्रम के विशेष अधिकारी पंकज नैन ने आयोजन स्थल और मैराथन रूट का जायजा लिया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं, एंबुलेंस, पेयजल तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए।