Rewari News: समस्याओं को शिक्षा अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वार्ता में उन शिक्षकों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिन्हें 12वीं में 50 प्रतिशत अंक पूरे नहीं होने के कारण एसीपी का लाभ नहीं मिल पाया था। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि संबंधित शिक्षकों ने अब इंप्रूवमेंट के माध्यम से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लिए हैं। ऐसे शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने की मांग की गई। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि निदेशक की ओर से पत्र प्राप्त होने के बाद नियमानुसार संबंधित मामलों में कार्रवाई की जाएगी।इसके अलावा सिंगल टीचर वाले स्कूलों में जल्द रेशनलाइजेशन करने की मांग रखी गई, ताकि विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।मिड-डे मील से संबंधित समस्या भी अधिकारियों के समक्ष रखी गई। कार्यकारिणी ने मांग की कि एक्सपायरी डेट के नजदीक या घटिया गुणवत्ता वाला सामान प्राप्त होने पर उसकी डिमांड न की जाए और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए।इस अवसर पर जिला प्रधान लखन कुमार, राज्य उपप्रधान धर्मेंद्र यादव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य नरेश चौहान, ऑडिटर कृष्ण कुमार, बावल खंड प्रधान ब्रह्मदेव, भूपेंद्र यादव, खोल खंड प्रधान वीर सिंह, हेमंत यादव, चरण सिंह व आदेश सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।