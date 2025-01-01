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Rewari News: केक काट कर मनाया महाराजा अग्रसेन की जयंती

Mon, 12 Oct 2026 12:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 12 Oct 2026 12:03 AM IST
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Maharaja Agrasen's birth anniversary celebrated by cutting a cake.
महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते अग्रवाल समाज। स्रोत : समाज
रेवाड़ी। अग्रवाल सभा की ओर से रविवार को महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। सुबह नौ बजे महाराजा अग्रसेन चौक पर माल्यार्पण और ध्वजारोहण किया गया। अग्रवाल समाज के लोगों ने केक काटकर महाराजा अग्रसेन का जन्मोत्सव मनाया और उनकी आरती की। इस दौरान महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया गया।
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कार्यक्रम में अग्रवाल सभा के प्रधान रिपुदमन गुप्ता, उपप्रधान एडवोकेट राकेश गुप्ता, महासचिव राजीव अग्रवाल, सह सचिव संदीप गोयल, कोषाध्यक्ष प्रेम प्रकाश, जयंती अध्यक्ष गिरीश सिंगला और पूर्व प्रधान राधेश्याम गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए।
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इस अवसर पर महिला प्रधान मोना गोयल, मैनेजर प्रभा अग्रवाल, सचिव अलका गुप्ता, अचल गर्ग, पल्लवी अग्रवाल, दीपिका अग्रवाल, रेखा अग्रवाल और अग्रवाल वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष बृजलाल गोयल सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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उपस्थित लोगों ने महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को याद करते हुए समाज में एकता और सहयोग की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया।

महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते अग्रवाल समाज। स्रोत : समाज

महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाते अग्रवाल समाज। स्रोत : समाज

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