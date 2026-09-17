Rewari News: चित्रकला प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग के लोकमनी ने प्रथम

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प्रतियोगिता में विद्यालय के सीनियर और जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सीनियर वर्ग में लोकमनी ने प्रथम, विभा ने द्वितीय और दिव्या सैनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर वर्ग में निवास ने प्रथम, तनिष्का ने द्वितीय और रिया सोलंकी ने तृतीय स्थान हासिल किया। काजल और परी को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों ने चित्रों के माध्यम से अपने सपनों के भारत की कल्पना को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल में अंग्रेजी प्रवक्ता रमेश यादव, हिंदी प्रवक्ता स्नेहवती और हिंदी प्रवक्ता दयाशंकर शामिल रहे। विद्यालय प्रबंधन ने विजेता विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।