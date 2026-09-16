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Rewari News: कन्होरी ने जीती कबड्डी प्रतियोगिता, पुरस्कार में मिले 71 हजार रुपये

Wed, 16 Sep 2026 11:21 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Wed, 16 Sep 2026 11:21 PM IST
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Kanhori won the kabaddi competition.
गांव टींट में आयोजित बाबा हनुमान मेले में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करते। स्रोत : ग्रामीण
खोल। गांव टींट में बाबा हनुमान के मेले में वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कबड्डी में कन्होरी की टीम ने जीत दर्ज कराकर 71 हजार रुपये का इनाम जीता। इस दौरान बाबा का भंडारा भी लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।
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कबड्डी प्रतियोगिता में कन्होरी की टीम ने प्रथम स्थान हासिल किया। विजेता टीम को 71 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया, जबकि मिर्जापुर की टीम को द्वितीय स्थान के लिए 51 हजार रुपये का पुरस्कार मिला।
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तृतीय और चतुर्थ स्थान पर रहने वाली टीमों को 11-11 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बेस्ट रेडर और बेस्ट कैचर को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।
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वॉलीबॉल शूटिंग प्रतियोगिता में पथरेड़ी की टीम प्रथम रही, जिसे 21 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया। भालोठ की टीम ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर 15 हजार रुपये का पुरस्कार हासिल किया। तृतीय स्थान पर धामलावास और चतुर्थ स्थान पर टींट की टीम रही। दोनों टीमों को भी आयोजकों की ओर से पुरस्कृत किया गया।

मेले में देवेंद्र मिंटू, कृष्ण दिल्ली पुलिस और चेयरमैन पंकज विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच अभय सिंह, सतबीर नंबरदार, रामधन, राकेश यादव दिल्ली पुलिस, लवली यादव, सतबीर टीटू, एसके सुरेंद्र, रोहित और योगेश सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे।
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