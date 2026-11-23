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कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य संदीप यादव, सुपरिटेंडेंट रमेश कुमार सहित अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह का मंच संचालन निर्मल यादव ने किया।संस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी प्रशिक्षुओं को प्रधानाचार्य संदीप यादव ने प्रमाण-पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया।उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के दौर में तकनीकी शिक्षा और व्यावहारिक कौशल युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। युवाओं को मेहनत और लगन से अपने हुनर को निखारना चाहिए, ताकि रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।विशिष्ट अतिथि एडवोकेट रमेश शर्मा ने कहा कि आईटीआई जैसे संस्थान युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के योग्य तैयार करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।सफलता के लिए किताबी ज्ञान के साथ तकनीकी दक्षता, अनुशासन और व्यावहारिक अनुभव भी जरूरी हैं। उन्होंने प्रशिक्षुओं से अपने कौशल के दम पर संस्थान और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया।प्रधानाचार्य ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देकर कुशल और आत्मनिर्भर बनाना है।