Rewari News: अंतर महाविद्यालय खो-खो चैंपियनशिप शुरू

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प्राचार्य दयावती ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। पगड़ी पहनाकर एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर उनको सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अमन राव जेलदार ने कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया।प्राचार्य दयावती ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का अवसर मिलता है। टॉस के साथ प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ।