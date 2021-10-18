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एएसपी ने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज की जाएगी। नशा तस्करों की सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।स्कूल-कॉलेजों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हुड़दंगियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ बुलेट से पटाखे की आवाज निकालने और तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों का चालान किया जाए। महिलाओं और अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बीट पुलिसिंग मजबूत करने को भी कहा।उन्होंने लोगों को साइबर ठगी के प्रति जागरूक करते हुए ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी।जनसंवाद के बाद एएसपी ने थाना परिसर में हेल्प डेस्क, मालखाना, हवालात और केस डायरी के अभिलेखों की जांच की। उन्होंने लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने और थाने में आने वाले फरियादियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने के निर्देश दिए।