Rewari News: 3.37 करोड़ रुपये के गबन का आरोपी सहायक लेखा प्रबंधक गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 28 Nov 2026 11:58 PM IST
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भिवाड़ी। निजी कंपनी के 3 करोड़ 37 लाख रुपये का गबन करने के आरोपी सहायक लेखा प्रबंधक मूंगसका अलवर निवासी प्रमोद कुमार शर्मा (40) को भिवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पद का दुरुपयोग कर कंपनी की रकम फर्जी तरीके से अपनी पत्नी, बेटों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है।
थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि मैसर्स क्रिस्टल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नंद किशोर अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि कंपनी में सहायक लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार शर्मा ने दस्तावेज की कूटरचना और लेखा-बही में हेराफेरी कर 3,37,33,653 रुपये का गबन किया है। आरोपी ने चेक के माध्यम से यह राशि अपने परिजनों और रिश्तेदारों के खातों में पहुंचाई।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर दबिश देकर प्रमोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस अब आरोपी से गबन की राशि की बरामदगी और मामले में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को लेकर पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक सचिन शर्मा, जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हवासिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल राकेश कुमार शामिल रहे।
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थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि मैसर्स क्रिस्टल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नंद किशोर अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी।
इसमें बताया था कि कंपनी में सहायक लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार शर्मा ने दस्तावेज की कूटरचना और लेखा-बही में हेराफेरी कर 3,37,33,653 रुपये का गबन किया है। आरोपी ने चेक के माध्यम से यह राशि अपने परिजनों और रिश्तेदारों के खातों में पहुंचाई।
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पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर दबिश देकर प्रमोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस अब आरोपी से गबन की राशि की बरामदगी और मामले में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को लेकर पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक सचिन शर्मा, जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हवासिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल राकेश कुमार शामिल रहे।