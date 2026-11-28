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थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि मैसर्स क्रिस्टल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नंद किशोर अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी।इसमें बताया था कि कंपनी में सहायक लेखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत प्रमोद कुमार शर्मा ने दस्तावेज की कूटरचना और लेखा-बही में हेराफेरी कर 3,37,33,653 रुपये का गबन किया है। आरोपी ने चेक के माध्यम से यह राशि अपने परिजनों और रिश्तेदारों के खातों में पहुंचाई।पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर दबिश देकर प्रमोद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।पुलिस अब आरोपी से गबन की राशि की बरामदगी और मामले में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता को लेकर पूछताछ कर रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में निरीक्षक सचिन शर्मा, जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल हवासिंह, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार और कांस्टेबल राकेश कुमार शामिल रहे।