Rewari News: खरखड़ा कॉलेज में अंतर महाविद्यालय कबड्डी चैंपियनशिप आज

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हरिप्रकाश ने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग की टीमें हिस्सा लेंगी। दो दिनों तक कबड्डी के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले होंगे। विभिन्न महाविद्यालयों से पहुंचने वाली टीमें अपनी खेल प्रतिभा और दमखम का प्रदर्शन करेंगी। खिलाड़ियों के लिए प्रतियोगिता स्थल पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।उन्होंने बताया कि अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आह्वान किया।महाविद्यालय में प्रतियोगिता को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। 16 और 17 सितंबर को खरखड़ा में पुरुष एवं महिला वर्ग के कबड्डी मुकाबले आयोजित होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें जीत के लिए मैदान में जोर लगाएंगी, जिससे दोनों दिन कबड्डी के रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे।