Rewari News: मकान से हाई वोल्टेज लाइन हटवाने के निर्देश

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रेवाड़ी। समाधान शिविर में सोमवार को डीसी अभिषेक मीणा ने लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान गांव जैतड़ावास में मकान के ऊपर से हाई वोल्टेज लाइन को हटवाने की शिकायत की गई। इसपर डीसी ने डीएचबीवीएन के अधिकारियों को लाइन हटवाने के निर्देश दिए। विजय नगर गली नंबर-15 में अतिक्रमण की शिकायत पर डीसी ने नगर परिषद के अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने, गांव मामडिया आसमपुर में रास्ते के बीच में पोल को हटवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जमीन विवाद, बिजली, पानी से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के निर्देश दिए। पीपीपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतें सुनीं और समाधान कराया।