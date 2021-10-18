Rewari News: तेज धूप से बढ़ी गर्मी, अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री पहुंचा
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:49 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 12:49 AM IST
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रेवाड़ी। सितंबर के अंतिम सप्ताह में एक बार फिर मौसम का मिजाज गर्म नजर आया। बुधवार को पूरे दिन तेज धूप निकली रही, जिसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तेज धूप के कारण दोपहर के समय लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा।
बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह एक दिन में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट आई। दिनभर तेज धूप रहने के कारण बाजारों और प्रमुख सड़कों पर दोपहर के समय गर्मी का असर दिखाई दिया।
मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई दे रहा है।
हल्के बादल छाने की संभावना :
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक जिले में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तनशील और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीच-बीच में आसमान पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के आसार हैं। वातावरण में नमी कम होने के कारण सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है।
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बुधवार को जिले में अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस तरह एक दिन में अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.7 डिग्री की गिरावट आई। दिनभर तेज धूप रहने के कारण बाजारों और प्रमुख सड़कों पर दोपहर के समय गर्मी का असर दिखाई दिया।
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मौसम में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखाई दे रहा है।
हल्के बादल छाने की संभावना :
मौसम विभाग के अनुसार 25 सितंबर तक जिले में मौसम सामान्य तौर पर परिवर्तनशील और शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। बीच-बीच में आसमान पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि बारिश की गतिविधियां सीमित रहने के आसार हैं। वातावरण में नमी कम होने के कारण सुबह और शाम के समय मौसम में हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है।
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