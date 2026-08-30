युवाओं को सही दिशा देना समाज की जिम्मेदारी : डॉ. बनवारी लाल

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इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं का नशे की ओर बढ़ना चिंता का विषय है। युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर शिक्षा, खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है।उन्होंने कहा कि पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में भी युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया है। युवाओं की ऊर्जा का उपयोग देश के विकास में होना चाहिए। इसके लिए परिवार और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे।डॉ. बनवारी लाल ने प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मां के नाम पर एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम के दौरान सामाजिक सरोकारों, युवाओं से जुड़े विषयों और देश में चल रही विभिन्न गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अमरजीत सिंह, बलराज सिंह, अमीराम ठेकेदार, ओमप्रकाश, दीनदयाल मौजूद रहे।