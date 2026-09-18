Rewari News: कृष्णा नगर में धूमधाम से मनाया गणेश उत्सव
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 18 Sep 2026 11:34 PM IST
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रेवाड़ी। कृष्णा नगर की गली नंबर 3 में कॉलोनीवासियों की ओर से सामूहिक रूप से गणेश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में कॉलोनी की महिलाओं और बच्चों ने भाग लिया। महिलाओं ने भजन-कीर्तन और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, वहीं बच्चों ने भी कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। इस अवसर पर बिमला, माधुरी, सुमन, मोनिका, पिंकी, किरण सहित कई लोग मौजूद रहे।
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