Rewari News: संगवाड़ी में ढाई करोड़ के 35 विकास कार्यों का उद्घाटन, आठ का शिलान्यास

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय मंत्री जयप्रकाश छावड़ी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा की करीब 60 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में संगवाड़ी जैसे छोटे गांव के बेटे को स्थान मिलना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर पार्टी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जीवाईएएन के तहत गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और नारी के विकास व सशक्तीकरण पर जोर दिया।विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रेवाड़ी में उन्हें विरासत में अनेक समस्याएं मिली हैं, जिनके समाधान के लिए विधानसभा से लेकर जमीनी स्तर तक लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संगवाड़ी में स्कूल के लिए 10 किलोवाट का सोलर पैनल, महिला चौपाल और अनुसूचित जाति चौपाल बनवाने की घोषणा की। ब्लॉक समिति चेयरमैन व सदस्य नवल सिंह ने 21 लाख तथा जिला पार्षद नरेश राव ने 7.5 लाख रुपये के विकास कार्य कराने की घोषणा की। सरपंच रामसिंह छावड़ी ने विधायक के समक्ष गांव की विभिन्न मांगें रखते हुए स्कूल के बास्केटबॉल ग्राउंड में कोटा स्टोन लगवाने की घोषणा की।