Rewari News: पांच चांदी के छत्र व 14 हजार रुपये चोरी

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वीरवार को वापस लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। महंत परमदास ने बताया कि आश्रम पहुंचने पर नकदी, चांदी के छत्र और मोबाइल फोन गायब मिले। साथ ही दरवाजा भी टूटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी।परम दास ने पुलिस से आरोपियों का जल्द पता लगाकर गिरफ्तार करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद