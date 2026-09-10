Rewari News: पांच चांदी के छत्र व 14 हजार रुपये चोरी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 10 Sep 2026 11:37 PM IST
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रेवाड़ी। बिहारीपुर स्थित आश्रम में चोर पांच चांदी के छत्र, 14 हजार रुपये की नकदी और मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। आश्रम के महंत परमदास बुधवार को किसी कार्य से रेवाड़ी गए थे।
वीरवार को वापस लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। महंत परमदास ने बताया कि आश्रम पहुंचने पर नकदी, चांदी के छत्र और मोबाइल फोन गायब मिले। साथ ही दरवाजा भी टूटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी।
परम दास ने पुलिस से आरोपियों का जल्द पता लगाकर गिरफ्तार करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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वीरवार को वापस लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। महंत परमदास ने बताया कि आश्रम पहुंचने पर नकदी, चांदी के छत्र और मोबाइल फोन गायब मिले। साथ ही दरवाजा भी टूटा हुआ था। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी।
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परम दास ने पुलिस से आरोपियों का जल्द पता लगाकर गिरफ्तार करने और चोरी का सामान बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। संवाद
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