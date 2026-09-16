Rewari News: छात्राओं को दी शैक्षणिक व्यवस्था व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी

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कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्या डॉ. ज्योति यादव ने की। उन्होंने नवप्रवेशी छात्राओं का स्वागत करते हुए उन्हें शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर चुनौतियों का सामना करने और उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया।कार्यक्रम संयोजक सुनील कुमार रहे, जबकि मंच संचालन डॉ. सुनीता यादव ने किया। छात्राओं को एनईपी-2020 के प्रावधानों, मेजर एवं माइनर विषयों के चयन तथा परीक्षा संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। सुनील कुमार ने टाइम-टेबल और शैक्षणिक गतिविधियों, जबकि संदीप कुमार ने पुस्तकालय, पुस्तक निर्गमन प्रक्रिया एवं ऑनलाइन संसाधनों की जानकारी दी।हॉस्टल वार्डन डॉ. सुनीता यादव ने छात्रावास की सुविधाओं और नियमों से अवगत कराया। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कन्वीनर डॉ. रीना ने शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी दी। कल्चरल इंचार्ज डॉ. राजेश ने सांस्कृतिक गतिविधियों में छात्राओं की सहभागिता के बारे में बताया। अंत में छात्राओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। डॉ. जयश्री ने आभार व्यक्त किया।