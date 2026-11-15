Rewari News: दो साल में जिला और राज्य स्तर पर 10 से ज्यादा पदक जीत चुके खिलाड़ी

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कोच पूनम रावत खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दे रही हैं। नर्सरी में सुबह-शाम खिलाड़ियों को कुश्ती के दांव-पेंच सिखाए जाते हैं। ग्रामीण भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ नर्सरी के संचालन में सहयोग कर रहे हैं।कोच के अनुसार खुशी ने जिला स्तर पर पांच स्वर्ण पदक जीते हैं और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है। तनु ने जिला स्तर पर पांच स्वर्ण पदक और राज्य स्तर पर चार बार प्रतिभाग किया।रचित ने जिला स्तर पर स्वर्ण पदक जीता है। पूनम ने जिला स्तर पर दो स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इसके अलावा नचिता, यशिका, ईशाना, सुषमा, रितिका, तन, काजल और मुस्कान भी जिला व राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर नर्सरी का नाम रोशन कर चुकी हैं।दो माह बंद रहती है नर्सरी, फिर भी जारी रहता है अभ्यासखेल विभाग की ओर से फरवरी और मार्च में दो माह के लिए नर्सरी बंद रहती है। इसके बावजूद खिलाड़ियों का अभ्यास जारी रहता है। कोच पूनम रावत ने बताया कि ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों की ट्रेनिंग नियमित रूप से कराई जाती है। इससे खिलाड़ियों की तैयारी प्रभावित नहीं होती। खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सतबीर सिंह भी समय-समय पर नर्सरी का दौरा कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं।