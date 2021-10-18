Rewari News: खरीद न होने पर 28 से भूख हड़ताल करेंगे किसान
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:23 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:23 AM IST
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रेवाड़ी। भारतीय किसान यूनियन चढूनी के पदाधिकारियों ने संगठन सचिव सतबीर लोहाना की अध्यक्षता में एडीसी राहुल मोदी से मुलाकात कर बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू कराने समेत किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला प्रधान समय सिंह ने बताया कि 21 सितंबर को किसानों ने अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाकर बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू कराने की मांग की थी। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने ताला खुलवाते हुए दो-तीन दिन में बाजरे की बिक्री शुरू कराने का आश्वासन दिया था।
उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रशासन के साथ दूसरे दौर की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें किसानों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसान नेताओं ने एडीसी के समक्ष स्पष्ट किया कि 27 सितंबर तक बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू कराई जाए, अन्यथा 28 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन चढूनी के सदस्य भूख हड़ताल शुरू करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक बाजरे की एमएसपी पर खरीद के आदेश जारी नहीं होते, तब तक भूख हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि इसके बाद प्रशासन के साथ दूसरे दौर की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें किसानों को कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। किसान नेताओं ने एडीसी के समक्ष स्पष्ट किया कि 27 सितंबर तक बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू कराई जाए, अन्यथा 28 सितंबर से भारतीय किसान यूनियन चढूनी के सदस्य भूख हड़ताल शुरू करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक बाजरे की एमएसपी पर खरीद के आदेश जारी नहीं होते, तब तक भूख हड़ताल समाप्त नहीं की जाएगी।
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