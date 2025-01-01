Rewari News: उठान के चलते आज नई अनाज मंडी में नहीं होगी बाजरे की खरीद

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मार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव ने मंडी के सभी आढ़तियों और किसानों को इसकी सूचना दी है। उन्होंने बताया कि मंडी में लगातार बाजरे की आवक हो रही है। इसके चलते मंडी परिसर में उपज की मात्रा बढ़ गई है और उठान कार्य के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना जरूरी हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक दिन खरीद कार्य बंद रखने का फैसला किया गया है, ताकि मंडी में जमा बाजरे का उठान कराया जा सके।उन्होंने बताया कि 5 नवंबर को केवल उठान का कार्य किया जाएगा। इस दौरान किसानों से बाजरे की खरीद नहीं की जाएगी। साथ ही किसी भी प्रकार की कृषि उपज के लिए गेटपास जारी नहीं होंगे। इसलिए किसान बृहस्पतिवार को बाजरा लेकर नई अनाज मंडी रेवाड़ी में न पहुंचें। किसानों और आढ़तियों से अपील की गई है कि वे मंडी के निर्देशों के अनुसार ही अपनी उपज लेकर आएं, ताकि खरीद और उठान व्यवस्था प्रभावित न हो।रेवाड़ी और कोसली में हुई बाजरे की आवकमार्केट कमेटी सचिव नरेंद्र यादव ने बताया कि खरीफ सीजन के दौरान जिले की मंडियों में बाजरे की अच्छी आवक दर्ज की गई है। रेवाड़ी मंडी में 52,963.17 मीट्रिक टन और कोसली मंडी में 43,892.38 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है। दोनों मंडियों को मिलाकर यह आंकड़ा 96,855.55 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। लगातार आवक के कारण मंडियों में उपज के भंडारण और उठान की व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बना हुआ है। मंडी में खरीद कार्य बंद रखने का फैसला इसी व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए किया गया है। उठान होने से मंडी परिसर में खाली जगह उपलब्ध होगी और आगामी दिनों में किसानों की उपज की आवक तथा खरीद के लिए व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।