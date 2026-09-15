Rewari News: जिलास्तरीय पर्यावरण क्विज आज, छह टीमें फाइनल में पहुंचेंगी

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प्रतियोगिता के पहले चरण में टीम आधारित लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें 40 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और परीक्षा कुल 40 अंकों की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छह टीमें फाइनल चरण के लिए चयनित होंगी।जिला विज्ञान विशेषज्ञ रेनू यादव ने बताया कि फाइनल मंचीय क्विज का संचालन विज्ञान विषय के पीजीटी स्तर के विशेषज्ञ क्विज मास्टर करेंगे। इसमें प्रश्नोत्तरी, विजुअल, ऑडियो-विजुअल और रैपिड फायर राउंड होंगे।प्रश्न पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, एसडीजी, मिशन लाइफ, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल संरक्षण सहित विभिन्न विषयों पर आधारित होंगे।वायु प्रदूषण, हरियाणा का पर्यावरण, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे। समय पर उत्तर नहीं देने पर प्रश्न अगली टीम को पास किया जाएगा और सही उत्तर देने वाली टीम को दो बोनस अंक मिलेंगे। बराबर अंक होने पर टाई-ब्रेकर राउंड होगा। क्विज मास्टर का निर्णय अंतिम होगा।