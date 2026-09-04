{"_id":"6a9b0c07229ccc8a250cd3a8","slug":"distributed-uniforms-and-stationery-to-needy-children-rewari-news-c-198-1-fth1001-244855-2026-09-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: जरूरतमंद बच्चों को बांटे यूनिफार्म व स्टेशनरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: जरूरतमंद बच्चों को बांटे यूनिफार्म व स्टेशनरी
जरूरतमंद बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म और स्टेशनरी सामग्री वितरित करते कर्मसेतु फाउंडेशन के पदाधिका
Link Copied
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रेवाड़ी। कर्मसेतु फाउंडेशन की ओर से संचालित नियति पाठशाला फ्री स्कूल में जरूरतमंद बच्चों को यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का वितरण किया गया। संस्था के निदेशक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कॉपियां, पेन, पेंसिल आदि सामग्री दी गई। सामग्री मिलने पर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। संस्था की ओर से ओम प्रकाश ने सौरभ माथुर और उनके परिवार का आभार व्यक्त किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।