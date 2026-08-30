कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं : सत्यप्रकाश

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सत्यप्रकाश ने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता, समर्पण और आपसी समन्वय पर निर्भर करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आपसी तालमेल के साथ संगठन के लिए निरंतर सक्रिय रहना चाहिए।भाजपा नेता अजय कांटीवाल ने प्रदेश महामंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और दिशा देता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है।इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सत्यप्रकाश जरावता को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा की।कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान, सुनील ग्रोवर, सत्यदेव यादव, ईश्वर चनीजा, यशवंत भारद्वाज, दीपक मंगला, नितेश अग्रवाल, जयवीर योगी, मनवीर लाम्बा, कविता गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।