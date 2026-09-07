Rewari News: नंदरामपुर बास रोड पक्की कराने की विधायक से मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Mon, 07 Sep 2026 11:22 PM IST
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धारूहेड़ा। गांव भटसाना में सोसाइटी ढाणी से नंदरामपुर बास रोड तक जाने वाली सड़क नंबर 172 करीब 50 वर्षों से कच्ची और जर्जर है। इसके चलते ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। बारिश में जलभराव होने से सड़क पर कीचड़ हो जाता है जिससे स्थिति और गंभीर हो जाती है।
ग्रामीण प्रदीप कुमार ने बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार को पत्र भेजकर सड़क को पक्का करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस सड़क से प्रतिदिन ग्रामीणों के साथ आमजन और स्कूली बच्चों का आवागमन होता है। सड़क खराब होने से लोगों को परेशानी होती है।
बारिश होने पर कीचड़ और जलभराव से रास्ता खराब हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। यह रास्ता लंबे समय से गांव के लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग बना हुआ है, इसलिए इसका पक्का निर्माण कराया जाना जरूरी है।
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प्रदीप कुमार ने विधायक से संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करवाकर रास्ते का जल्द निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जनहित से जुड़े इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर रास्ते का पक्का निर्माण कराया जाएगा।
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ग्रामीण प्रदीप कुमार ने बावल विधायक डॉ. कृष्ण कुमार को पत्र भेजकर सड़क को पक्का करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस सड़क से प्रतिदिन ग्रामीणों के साथ आमजन और स्कूली बच्चों का आवागमन होता है। सड़क खराब होने से लोगों को परेशानी होती है।
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बारिश होने पर कीचड़ और जलभराव से रास्ता खराब हो जाता है। कई बार छोटे बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। यह रास्ता लंबे समय से गांव के लोगों के आवागमन का प्रमुख मार्ग बना हुआ है, इसलिए इसका पक्का निर्माण कराया जाना जरूरी है।
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प्रदीप कुमार ने विधायक से संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी करवाकर रास्ते का जल्द निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जनहित से जुड़े इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर रास्ते का पक्का निर्माण कराया जाएगा।