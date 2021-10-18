Rewari News: तेज धूप से बढ़ा दिन का तापमान, 36.5 डिग्री पहुंचा पारा

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बुधवार की तुलना में अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार मानसून ट्रफ की अक्षीय रेखा की उत्तरी सीमा जम्मू, देहरादून, शाहजहांपुर, वाराणसी और दीघा से होते हुए उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है।वहीं, उत्तरी हरियाणा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि, मानसून ट्रफ के हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ने की संभावना है। इसके चलते राज्य में अगले चार-पांच दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता में कुछ कमी आने के आसार हैं।30 अगस्त तक प्रदेश में मौसम में परिवर्तन दिखाई देगा। इस दौरान बीच-बीच में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर हवाओं और गरज-चमक के साथ छिटपुट बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। वहीं, कुछेक स्थानों पर मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है।मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। ऐसे में दिन में गर्मी का असर बढ़ सकता है, लेकिन रात के समय मौसम अपेक्षाकृत राहत भरा रह सकता है।