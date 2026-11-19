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गांव जड़थल निवासी किसान रवि चौहान ने इस समस्या को लेकर समाधान शिविर के माध्यम से उपायुक्त को दोबारा लिखित शिकायत सौंपी है। किसान ने बताया कि कॉलोनी के गंदे पानी की निकासी उनके खेतों की तरफ किए जाने से उपजाऊ जमीन प्रभावित हो रही है। खेतों में पानी जमा रहने के कारण खेती करना मुश्किल हो गया है और उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई।रवि चौहान ने शिकायत में बताया कि खेतों में लगातार गंदा पानी जमा होने से पहले की फसलें खराब हो चुकी हैं। अब रबी सीजन की बिजाई के दौरान भी खेतों में पानी भरा होने के कारण वह फसल नहीं बो पा रहे हैं।किसान ने जिला प्रशासन से मांग की है कि खेतों में छोड़े जा रहे गंदे पानी की निकासी तत्काल बंद करवाई जाए, मौके का निरीक्षण करवाकर नुकसान का आकलन किया जाए तथा फसल बर्बादी के बदले उचित मुआवजा दिलाया जाए।