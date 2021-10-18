Rewari News: बिना प्लास्टिक का प्रयोग किए प्राकृतिक स्वरूप में रंगोली बनाई
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:12 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:12 AM IST
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रेवाड़ी। शहीद दशरथ राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पीथड़ावास में 24 सितंबर को मेरे सपनों का भारत (सेवा संकल्प अभियान) के तहत विद्यालय स्तर पर प्राकृतिक रंगोली कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिना प्लास्टिक का प्रयोग किए प्राकृतिक स्वरूप में रंगोली बनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य अजय कुमार ने की।
नोडल अधिकारी एवं संस्कृत अध्यापक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा छठी से 12वीं तक के करीब 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में टीम ए की काजल, अंजली, लक्षिका, वर्षिका, हिमानी और वंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम बी से ओवी, अमिका, कनक, दर्शिता और जीविका तथा टीम के से परी, उपासना, हिमांशी, मंशिका, मोनिका और रिया ने द्वितीय स्थान हासिल किया। टीम जी से बिहारीलाल, अविराज, राकेश, यश, हर्षित और उज्ज्वल तृतीय रहे। टीम ई की तनिष्का, प्रिया और रिया को सांत्वना पुरस्कार मिला।
सीनियर वर्ग में हर्षि ने प्रथम और पायल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मौलिक मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी। इस अवसर पर रमेश, स्नेहवती, महिपाल, रविंद्र कुमार, रवि कुमार, दयाशंकर, रितिका, सतपाल डीपी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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नोडल अधिकारी एवं संस्कृत अध्यापक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा छठी से 12वीं तक के करीब 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जूनियर वर्ग में टीम ए की काजल, अंजली, लक्षिका, वर्षिका, हिमानी और वंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम बी से ओवी, अमिका, कनक, दर्शिता और जीविका तथा टीम के से परी, उपासना, हिमांशी, मंशिका, मोनिका और रिया ने द्वितीय स्थान हासिल किया। टीम जी से बिहारीलाल, अविराज, राकेश, यश, हर्षित और उज्ज्वल तृतीय रहे। टीम ई की तनिष्का, प्रिया और रिया को सांत्वना पुरस्कार मिला।
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सीनियर वर्ग में हर्षि ने प्रथम और पायल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मौलिक मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार ने सभी विजेता एवं प्रतिभागी विद्यार्थियों को बधाई दी। इस अवसर पर रमेश, स्नेहवती, महिपाल, रविंद्र कुमार, रवि कुमार, दयाशंकर, रितिका, सतपाल डीपी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
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