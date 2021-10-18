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Rewari News: आवारा पशुओं की समस्या पर जताई चिंता

Tue, 01 Sep 2026 12:32 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 01 Sep 2026 12:32 AM IST
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Concern expressed over the problem of stray animals.
रेवाड़ी। रामपुरा मोड़ स्थित ऑल इंडिया एंटी क्राइम संगठन की बैठक में आवारा पशुओं की समस्या पर चिंता जताई गई। इसमें पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन, नगर परिषद और जनप्रतिनिधियों से समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उग्रसेन अग्रवाल ने हाल ही में पुरानी सब्जी मंडी में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि आवारा पशुओं के कारण शहर में हादसों का खतरा बना हुआ है। पशुओं को पकड़ा जाए। संगठन के जिला अध्यक्ष शेर सिंह वर्मा ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधियों की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे हैं तो उन्हें संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदार ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करानी चाहिए। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष यादव, महासचिव राजेश वर्मा, विनोद गुप्ता, सुशीला यादव, केहर सिंह यादव, एसएसपी पवन कुमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।
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