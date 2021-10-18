Rewari News: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने की सड़क सुरक्षा की समीक्षा
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Fri, 28 Aug 2026 12:01 AM IST
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रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. रेनू सोलखे ने रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक लेकर जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने उच्चतम न्यायालय द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा वाहन चालकों एवं राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। डॉ. रेनू सोलखे ने अधिकारियों से सड़क सुरक्षा नियमों का प्रभावी ढंग से पालन करवाने तथा संवेदनशील स्थानों पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।
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