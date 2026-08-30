Rewari News: वॉलीबॉल मैच से युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान, ग्रामीणों ने सराहा

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थाना जाटूसाना प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर की देखरेख में आयोजित प्रतियोगिता में परखोत्तमपुर और आसपास के गांवों के युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मैच के दौरान पुलिसकर्मियों और युवाओं के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। मैदान पर मौजूद ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।कार्यक्रम के समापन पर निरीक्षक विद्यासागर ने कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ जीवन में अनुशासन की भावना भी विकसित करते हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ‘नशा छोड़ो, खेलों से नाता जोड़ो’ के संदेश को युवाओं तक पहुंचाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से पुलिस और आमजन के बीच आपसी विश्वास मजबूत होता है। इससे युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। ग्रामीणों और युवाओं ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे आयोजन कराने की मांग की।