भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणास्रोत : रमेश
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
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धारूहेड़ा। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर सोमवार को धारूहेड़ा चौक पर शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी एवं युवा संगठन की ओर से स्मृति सभा आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रमेश चंद्र एडवोकेट ने कहा कि भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं।
उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने समाज में तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और जनता की एकता को मजबूत करने पर जोर दिया था।इस मौके पर लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया।
स्मृति सभा को कमेटी के अध्यक्ष सचिव राकेश कुमार सैनी, अध्यक्ष अजय जांगड़ा और पूर्व अध्यक्ष कवर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कवर सिंह, वर्तमान अध्यक्ष अजय जांगड़ा, रमेश चंद्र एडवोकेट, राकेश कुमार सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने समाज में तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और जनता की एकता को मजबूत करने पर जोर दिया था।इस मौके पर लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया।
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स्मृति सभा को कमेटी के अध्यक्ष सचिव राकेश कुमार सैनी, अध्यक्ष अजय जांगड़ा और पूर्व अध्यक्ष कवर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कवर सिंह, वर्तमान अध्यक्ष अजय जांगड़ा, रमेश चंद्र एडवोकेट, राकेश कुमार सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
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