फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rewari News ›   Bhagat Singh remains a source of inspiration for the youth even today: Ramesh

भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणास्रोत : रमेश

Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Bhagat Singh remains a source of inspiration for the youth even today: Ramesh
धारूहेड़ा चौक पर स्मृति सभा में भाग लेते लोग। संगठन
धारूहेड़ा। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर सोमवार को धारूहेड़ा चौक पर शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी एवं युवा संगठन की ओर से स्मृति सभा आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रमेश चंद्र एडवोकेट ने कहा कि भगत सिंह आज भी युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि भगत सिंह ने समाज में तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और जनता की एकता को मजबूत करने पर जोर दिया था।इस मौके पर लोगों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित किया।
विज्ञापन

स्मृति सभा को कमेटी के अध्यक्ष सचिव राकेश कुमार सैनी, अध्यक्ष अजय जांगड़ा और पूर्व अध्यक्ष कवर सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कवर सिंह, वर्तमान अध्यक्ष अजय जांगड़ा, रमेश चंद्र एडवोकेट, राकेश कुमार सैनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed