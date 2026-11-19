Rewari News: मोबाइल गुम होते ही सिम ब्लॉक कराएं, बैंकिंग और यूपीआई सेवाएं करें सुरक्षित
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Thu, 19 Nov 2026 12:25 AM IST
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रेवाड़ी। मोबाइल फोन गुम या चोरी होने पर लापरवाही भारी पड़ सकती है। फोन में मौजूद बैंकिंग, यूपीआई, सोशल मीडिया और निजी जानकारियों का साइबर अपराधी दुरुपयोग कर सकते हैं। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने आमजन के लिए साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है।
बताया कि मोबाइल गुम होने पर सबसे पहले संबंधित टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर सिम कार्ड ब्लॉक करवाएं। इसके बाद बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता को सूचित कर वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित करें। ईमेल, सोशल मीडिया सहित अन्य महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें।
उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड फोन में फाइंड माय डिवाइस और आईफोन में फाइंड माय आईफोन सुविधा से फोन को लॉक किया जा सकता है। नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के साथ संचार साथी पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया भी अपनाएं।
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एसपी ने नागरिकों को मजबूत स्क्रीन लॉक लगाने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी व बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या शिकायत दर्ज करवाएं।
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बताया कि मोबाइल गुम होने पर सबसे पहले संबंधित टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर सिम कार्ड ब्लॉक करवाएं। इसके बाद बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता को सूचित कर वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित करें। ईमेल, सोशल मीडिया सहित अन्य महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें।
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उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड फोन में फाइंड माय डिवाइस और आईफोन में फाइंड माय आईफोन सुविधा से फोन को लॉक किया जा सकता है। नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के साथ संचार साथी पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया भी अपनाएं।
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एसपी ने नागरिकों को मजबूत स्क्रीन लॉक लगाने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी व बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या शिकायत दर्ज करवाएं।