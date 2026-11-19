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बताया कि मोबाइल गुम होने पर सबसे पहले संबंधित टेलीकॉम कंपनी से संपर्क कर सिम कार्ड ब्लॉक करवाएं। इसके बाद बैंक और यूपीआई सेवा प्रदाता को सूचित कर वित्तीय सेवाओं को सुरक्षित करें। ईमेल, सोशल मीडिया सहित अन्य महत्वपूर्ण खातों के पासवर्ड भी तुरंत बदल दें।उन्होंने कहा कि एंड्रॉयड फोन में फाइंड माय डिवाइस और आईफोन में फाइंड माय आईफोन सुविधा से फोन को लॉक किया जा सकता है। नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाने के साथ संचार साथी पोर्टल के माध्यम से मोबाइल ब्लॉक करवाने की प्रक्रिया भी अपनाएं।एसपी ने नागरिकों को मजबूत स्क्रीन लॉक लगाने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने और ओटीपी व बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी से साझा नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मोबाइल चोरी होने के बाद साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या शिकायत दर्ज करवाएं।