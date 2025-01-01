Rewari News: अनाज मंडी में 25 हजार क्विंटल बाजरे की आवक, तेजी आने की उम्मीद

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मंडी में इन दिनों प्रतिदिन बड़ी मात्रा में बाजरा पहुंच रहा है। राजस्थान से सटी सीमा होने के कारण वहां के किसान और व्यापारी भी बाजरा लेकर रेवाड़ी की मंडी में पहुंच रहे हैं। मंडी में आने वाले बाजरे का फिलहाल निजी स्तर पर कारोबार हो रहा है। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के कारण किसान भाव को लेकर भी असमंजस में हैं।जिले के कई क्षेत्रों में बाजरे की कटाई शुरू हो चुकी है। आने वाले दिनों में खेतों से मंडी तक बाजरा पहुंचने लगेगा। इससे मंडी में आवक और बढ़ने की संभावना है। फिलहाल राजस्थान से आने वाले बाजरे के कारण मंडी में आवक बनी हुई है। स्थानीय बाजरे की आवक बढ़ने के बाद मंडी में किसानों की संख्या भी बढ़ सकती है। सरकारी खरीद को लेकर अभी तक मंडी में स्थिति स्पष्ट नहीं है। मंडी प्रशासन की ओर से खरीद के लिए तैयारियां पूरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन खरीद शुरू होने का इंतजार है। किसान चाहते हैं कि सरकारी खरीद जल्द शुरू हो, ताकि उन्हें निर्धारित समर्थन मूल्य पर बाजरा बेचने का विकल्प मिल सके।