Rewari News: अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और दवाओं की व्यवस्था

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आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को 24 घंटे फोन पर उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली के दौरान हर साल पटाखों के कारण झुलसने और आंखों में चोट लगने के मामले सामने आते हैं। वहीं, प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों के मरीजों की परेशानी भी बढ़ जाती है।इसे देखते हुए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी, ट्रामा सेंटर, कोसली नागरिक अस्पताल सहित जिले के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तैयार रखने को कहा गया है।अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने के साथ ऑक्सीजन सिलिंडर, एंटीबायोटिक्स, सांस संबंधी दवाइयां और झुलसे हुए मरीजों के उपचार के लिए जरूरी किट पर्याप्त मात्रा में रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी आपात स्थिति में तुरंत सेवाएं देने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।निजी अस्पतालों से भी लिया जाएगा सहयोगसिविल सर्जन डॉ. नरेंद्र सिंह दहिया ने बताया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के माध्यम से निजी अस्पतालों को भी आपात स्थिति में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना देरी के बेहतर उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। दीपावली के दौरान चिकित्सा उपकरणों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अधिकारियों को मुख्यालय या शहर छोड़ने से पहले सूचना देने के निर्देश भी दिए गए हैं।